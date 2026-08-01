Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meryl Deep Talk

Sandro Cap x Meryl Deep Talk

Talk? Now!Staffel 1Folge 19vom 01.08.2026
Sandro Cap x Meryl Deep Talk

Sandro Cap x Meryl Deep TalkJetzt kostenlos streamen

Meryl Deep Talk

Folge 19: Sandro Cap x Meryl Deep Talk

61 Min.Folge vom 01.08.2026

Über 160.000 Menschen kennen ihn als „Der Münchner" – den mit der schnellen Pointe. Aber hinter dem wohl lustigsten Influencer Bayerns steckt jemand, der einmal alles riskiert hat. Alessandro Capasso, bekannt als Sandro Cap, wollte eigentlich singen. 2017 stand er beim ESC-Vorentscheid. Heute erreicht er mit seinen Videos über München ein Millionenpublikum – doch der Weg dahin begann mit einer mutigen Entscheidung: den sicheren Job aufzugeben und alles auf sich selbst zu setzen. In dieser Folge von MERYL DEEP TALK spricht Meryl Deep mit ihm über den Mut zum Sprung ins Ungewisse, den Traum, der bis heute wartet, und den Preis, immer der Gutgelaunte sein zu müssen. Und darüber, wie es sich anfühlt, wenn der Interviewer plötzlich selbst die Antworten geben muss. Ein Gespräch über Mut, Zweifel und echte Veränderung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Meryl Deep Talk
Talk? Now!
Meryl Deep Talk

Meryl Deep Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen