Miffy und der kleine VogelJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 17: Miffy und der kleine Vogel
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Tages findet Miffy einen kleinen Vogel, der bei einem Sturm aus dem Nest gefallen ist. Als sie gemeinsam mit ihrer Mutter versucht, den kleinen Vogel wieder in das Nest zu setzen, beginnt dieser mit seinen ersten Flugversuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0