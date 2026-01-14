Camping mit Boris und BarbaraJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 8: Camping mit Boris und Barbara
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy erlebt ein neues, großes Abenteuer. Sie geht mit ihren Freunden Boris und Barbara Bär zelten! Nachdem sie mit ihren schweren Rucksäcken durch die schöne Frühlingslandschaft voller Schmetterlinge und Blumen gewandert sind, freuen sie sich schon darauf endlich ihr Zelt aufschlagen zu können!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0