Miffy und Freunde

Miffy und das blaue Ei

Staffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Miffy und das blaue Ei

Folge 20: Miffy und das blaue Ei

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy und ihre Freundin Melanie finden ein blaues Ei und wundern sich, was wohl darin sein mag. Sie bringen das Ei zurück zur Vogelmutter und hören kurze Zeit später ein kleines Vogelbaby zwitschern. Als sie noch einmal hinschauen, entdecken sie ein kleines rotes Vögelchen. Die Farbe verrät nicht immer was drin ist.

