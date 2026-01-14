Miffy und Freunde
Folge 4: Ein Geschenk von Boris
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy besucht Boris in seiner Werkstatt. Er beginnt, ihr etwas aus seinen Holzbrettern zu bauen. Miffy versucht zu erraten, was Boris ihr basteln will. Am Ende des Nachmittags verlässt Miffy die Werkstatt in ihrem neuen, fantastischen Wagen und fährt nach Hause!
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0