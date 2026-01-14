Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schnuffys Geburtstag

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Schnuffys Geburtstag

Folge 9: Schnuffys Geburtstag

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy findet heraus wie man einen Geburtstagskalender liest und entdeckt, dass Schnuffy heute Geburtstag hat! Sie überlegt, was für ein Geschenk für einen Hund wohl das richtige ist und entscheidet sich Schnuffy einen Napf mit ihrem Foto zu schenken! Schnuffy findet das Geschenk super!

