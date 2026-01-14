Miffy und Freunde
Folge 9: Schnuffys Geburtstag
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy findet heraus wie man einen Geburtstagskalender liest und entdeckt, dass Schnuffy heute Geburtstag hat! Sie überlegt, was für ein Geschenk für einen Hund wohl das richtige ist und entscheidet sich Schnuffy einen Napf mit ihrem Foto zu schenken! Schnuffy findet das Geschenk super!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0