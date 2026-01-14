Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy trifft Schnuffy

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Folge 3: Miffy trifft Schnuffy

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Morgens hört Miffy ein seltsames, kratzendes Geräusch an der Haustüre... Sie trifft Schnuffy, den braunen Hund, und los geht´s zum gemeinsamen Spielen. Schnuffy belehrt sie über den Wasserhahn den sie laufen ließ. Schnuffy ist der Held des Tages und wird Miffys neuer Freund.

Studio 100 International
