Miffy und Freunde
Folge 3: Miffy trifft Schnuffy
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Morgens hört Miffy ein seltsames, kratzendes Geräusch an der Haustüre... Sie trifft Schnuffy, den braunen Hund, und los geht´s zum gemeinsamen Spielen. Schnuffy belehrt sie über den Wasserhahn den sie laufen ließ. Schnuffy ist der Held des Tages und wird Miffys neuer Freund.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0