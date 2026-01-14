Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy und ihre Klassenkameraden möchten gerne die Wände ihres Klassenzimmers verschönern. Sie gehen raus um zu sehen was sie alles malen könnten, Blumen, Schmetterlinge... Als alle fertig sind, hängen sie die Bilder auf und ihr Klassenzimmer verwandelt sich in einen schönen Raum zum lernen.

