Miffy und Freunde
Folge 5: Poppy Pig hilft Miffy
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy bricht auf, um ihre Tante Alice zu besuchen. Auf ihrem Weg stolpert sie jedoch und die Blumen, ihrer Tante, gehen kaputt. Zum Glück hilft ihr ihr guter Freund Poppy Pig, er gibt ihr als Ersatz frische Karotten aus dem Garten mit.
