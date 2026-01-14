Miffy lässt einen Drachen steigenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 22: Miffy lässt einen Drachen steigen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Miffy Gruntys Drachen sieht, möchte sie auch gerne einen haben und fragt Boris Bär, ob er ihr beim Bau behilflich sein kann. Beim ersten Flugversuch verfängt sich der Drachen jedoch in einem Baum und sie beschließen ihn woanders fliegen zu lassen. Als die beiden tollen Drachen in der Luft fliegen, ist Miffy ziemlich stolz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0