Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffys farbige Welt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Miffys farbige Welt

Miffys farbige WeltJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 33: Miffys farbige Welt

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy liebt Farben. Sie kennt bereits einige Farben und findet es gut, dass es so viele davon gibt. Sie geht mit Melanie zum Spielplatz. Auf dem Weg dorthin finden sie eine Reihe von farbenfrohen Dingen. Miffy und Melanie haben eine unterschiedliche Farbe, sind sonst aber gleich. Stell dir mal vor die Welt wäre nur in einer Farbe. Wie langweilig würde das sein.Miffy ist sehr glücklich den farbenfrohen Regenbogen zu sehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen