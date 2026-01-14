Miffy und Grunty schlafen im ZeltJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 36: Miffy und Grunty schlafen im Zelt
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Poppy Pigs Nichte Grunty bleibt über Nacht. Wenn das Wetter so schön warm bleibt, können sie ja in einem Zelt im Garten schlafen. Während der Nacht bekommt Grunty so schreckliche Angst von all den seltsamen Geräuschen da draußen. Jetzt kann Miffy auch nicht schlafen. Es stellt sich allerdings heraus, dass es Poppys Schnarchen ist, das die beiden wach hält.
Miffy und Freunde
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0