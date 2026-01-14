Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist der Geburtstag von Miffys Vater. Ihre Mutter schickt Miffy zu Tante Alice, um etwas Schokolade, Butter und Mehl für einen herrlichen Kuchen zu besorgen. Auf dem Weg trifft sie auf Poppy und Barbara, die ihr erzählen was sie auf ihrer Einkaufsliste stehen haben. Als sie zuhause ankommt, hat sie Vanille, Sahne und Zucker dabei – die perfekten Zutaten für ein leckeres Geburtstagseis.

