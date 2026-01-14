Miffy und der GeburtstagskuchenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 39: Miffy und der Geburtstagskuchen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist der Geburtstag von Miffys Vater. Ihre Mutter schickt Miffy zu Tante Alice, um etwas Schokolade, Butter und Mehl für einen herrlichen Kuchen zu besorgen. Auf dem Weg trifft sie auf Poppy und Barbara, die ihr erzählen was sie auf ihrer Einkaufsliste stehen haben. Als sie zuhause ankommt, hat sie Vanille, Sahne und Zucker dabei – die perfekten Zutaten für ein leckeres Geburtstagseis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0