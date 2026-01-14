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Miffy und Freunde

Miffy zählt Blätter

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Miffy zählt Blätter

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Miffy und Freunde

Folge 40: Miffy zählt Blätter

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy spaziert durch den Wald. Dort sammelt sie viele bunte Herbstblätter. Boris hilft ihr einen Bilderrahmen zu basteln. Plötzlich fegt der Wind durchs Haus und weht nahezu alle Blätter davon. Sechs Blätter sind noch übrig, als ein Vogel zum Fenster hereinflog und sich ein Blatt nahm. Da waren es nur noch fünf. Aus diesen gestaltet Miffy tolle Bilder in Bilderrahmen, welche sie als Geschenk an ihre liebsten Freunde und Eltern gibt.

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