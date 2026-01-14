Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy backt und bastelt

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
Miffy backt und bastelt

Miffy und Freunde

Folge 49: Miffy backt und bastelt

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy besucht ihre Großeltern und lernt wie man neue Sachen bastelt indem man mehrere Dinge zusammenfügt. Als erstes backt sie zusammen mit ihrer Großmutter einen Kuchen. Dann bastelt sie mit ihrem Großvater an einer hölzernen Kiste, in die der Kuchen hinein soll. Am Abend kommt sie zuhause an und ist sehr stolz auf sich - genau wie ihre Eltern.

