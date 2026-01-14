Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 54vom 14.01.2026
Miffys Zimmer is so unordentlich, dass sie nicht mal ihre Schultasche finden kann. Boris' Werkstatt ist ebenfalls unaufgeräumt und er kann seine Werkzeuge nicht mehr finden. Er denkt sich alles an seinen vorbestimmten Platz zu packen. Er geht zur Schule um neue Tische zu bauen, da trifft er Miffy. Sie stellen fest, wie wichtig es ist, dass alles am richtigen Platz ist.

