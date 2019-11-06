Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 66vom 06.11.2019
Folge 66: Beziehungsstatus: kompliziert

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila ist ganz angetan von der Idee, Marco nach all den Jahren zurückzuerobern. Nick hält davon gar nichts und sucht männliche Verstärkung beim Heart Magazine, um Mila von dem Plan abzubringen. Unterdessen versucht Luisa verzweifelt, ihren Verlobten trotz Beziehungspause wieder an sich zu binden. Und Sally entdeckt ein Gefühl an sich, das sie vorher nicht kannte: Verliebtsein. Rechte: SIXX

SAT.1
