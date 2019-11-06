Mila
Folge 72: Wohin des Weges?
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Sally ist nach wie vor ganz angetan von ihrem Lover und fliegt deshalb bis zum Nordpol - für die Liebe ist eben kein Weg zu weit. Nick versucht damit klar zu kommen, dass Ingrid ihn verlassen hat. Er fragt sich, ob sie eventuell doch recht hatte und Mila eigentlich seine Seelenverwandte ist. Mila bekommt unterdessen ein großes Angebot eines Buchverlags, was aber bedeuten würde, dass sie sich weitere zwölf Monate mit Dates und dem Single-Dasein auseinandersetzen muss. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: sixx & © Season 1: SIXX
Enthält Produktplatzierungen