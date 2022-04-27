Kern, Schramböck und Kogler im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 17: Kern, Schramböck und Kogler im Interview bei Milborn
8 Min.Folge vom 27.04.2022
SPÖ-Altkanzler Christian Kern, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über einen möglichen Gas-Stopp durch Russland, erneuerbare Alternativen zum Gas und Maßnahmen gegen die Teuerung.
