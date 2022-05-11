Edtstadler und Janík im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 19: Edtstadler und Janík im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 11.05.2022
Karoline Edtstadler, EU- und Verfassungsministerin (ÖVP) und Ralph Janík, Völkerrechtsexperte im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Regierungsumbildung in Österreich, die Gas-Drosselung durch die Ukraine und die veränderte Sicherheitslage in Europa durch die russische Invasion.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4