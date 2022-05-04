Gewessler und Felbermayr im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 18: Gewessler und Felbermayr im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 04.05.2022
Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Auswirkungen von möglichen Öl- und Gas-Embargos gegen Russland und die Energie-Situation in Österreich.
