PULS 24Staffel 3Folge 18vom 04.05.2022
31 Min.Folge vom 04.05.2022

Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Auswirkungen von möglichen Öl- und Gas-Embargos gegen Russland und die Energie-Situation in Österreich.

