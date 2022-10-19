Karoline Edtstadler und Mark Pfeiffer im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 28: Karoline Edtstadler und Mark Pfeiffer im Interview bei Milborn
33 Min.Folge vom 19.10.2022
Auch bei "Milborn" geht es um Thomas Schmid. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP wird dazu Stellung beziehen. Der Experte für hybride Kriegsführung Mark Pfeiffer ist ebenfalls bei "Milborn" zu Gast. Er spricht über Russlands Taktiken zur hybriden Kriegsführung. Dazu zählen beispielsweise gezielte Desinformationskampagnen.
