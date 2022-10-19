Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Karoline Edtstadler und Mark Pfeiffer im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 28vom 19.10.2022
33 Min.Folge vom 19.10.2022

Auch bei "Milborn" geht es um Thomas Schmid. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP wird dazu Stellung beziehen. Der Experte für hybride Kriegsführung Mark Pfeiffer ist ebenfalls bei "Milborn" zu Gast. Er spricht über Russlands Taktiken zur hybriden Kriegsführung. Dazu zählen beispielsweise gezielte Desinformationskampagnen.

