Kocher, Boltz und Christiner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 25: Kocher, Boltz und Christiner im Interview bei Milborn
32 Min.Folge vom 07.09.2022
Die Regierung hat ihre Stromkostenbremse präsentiert, inklusive Sonderregelungen für größere Haushalte und einem Sonderbonus für ärmere Menschen. Dazu zu Gast bei PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn: Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Außerdem im Studio: der ehemalige E-Control-Chef und Energiemarkt-Experte Walter Boltz und der Vorstand von Austrian Power Grid (dem Betreiber des österreichischen Stromnetzes) Gerhard Christiner.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4