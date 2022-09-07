Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

PULS 24Staffel 3Folge 25vom 07.09.2022
Die Regierung hat ihre Stromkostenbremse präsentiert, inklusive Sonderregelungen für größere Haushalte und einem Sonderbonus für ärmere Menschen. Dazu zu Gast bei PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn: Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Außerdem im Studio: der ehemalige E-Control-Chef und Energiemarkt-Experte Walter Boltz und der Vorstand von Austrian Power Grid (dem Betreiber des österreichischen Stromnetzes) Gerhard Christiner.

