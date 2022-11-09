Johannes Rauch und Susanne Scholl im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Bei Corinna Milborn spricht Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) über die Herausforderungen durch die hohe Inflation und wie der Staat den Menschen helfen kann. Die Journalistin und Autorin Susanne Scholl gibt einen Einblick in das Kriegsgeschehen in der Ukraine und den Umgang mit Flüchtlingen.
