Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Heinz-Christian Strache und Doron Rabinovici im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 30vom 16.11.2022
32 Min.Folge vom 16.11.2022

Corinna Milborn begrüßt den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Schriftsteller Doron Rabinovici im Studio. Strache nimmt eine zentrale Figur in den Chats und den Abmachungen rund um den ORF ein. Rabinovici ist frischgebackener Träger des Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und spricht über die Aussagen Straches und die ÖVP-Aussagen zur Menschenrechtskonvention.

