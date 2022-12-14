Gerhard Karner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 34: Gerhard Karner im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 14.12.2022
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Unterbringung von Asylwerbern, die Situation auf der Balkanroute, das Schengen-Veto, Abschiebungen nach Afghanistan und Reichsbürger.
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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
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Genre:Talk
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