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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Gerhard Karner im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 34vom 14.12.2022
Gerhard Karner im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 34: Gerhard Karner im Interview bei Milborn

31 Min.Folge vom 14.12.2022

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Unterbringung von Asylwerbern, die Situation auf der Balkanroute, das Schengen-Veto, Abschiebungen nach Afghanistan und Reichsbürger.

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