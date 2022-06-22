Leonore Gewessler und Martin Kocher im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 24: Leonore Gewessler und Martin Kocher im Interview bei Milborn
41 Min.Folge vom 22.06.2022
Energie- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Energiekrise, die Abhängigkeit von Russland und den Ausbau der erneuerbaren Energie.
