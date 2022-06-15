Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Nehammer und Brunner im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 23vom 15.06.2022
Nehammer und Brunner im Interview bei Milborn

Folge 23: Nehammer und Brunner im Interview bei Milborn

55 Min.Folge vom 15.06.2022

Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die hohe Inflation, das Anti-Teuerungspaket der Regierung und die Situation der Volkspartei aufgrund zahlreicher Krisen und Skandale.

