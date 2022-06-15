Nehammer und Brunner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 23: Nehammer und Brunner im Interview bei Milborn
55 Min.Folge vom 15.06.2022
Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die hohe Inflation, das Anti-Teuerungspaket der Regierung und die Situation der Volkspartei aufgrund zahlreicher Krisen und Skandale.
