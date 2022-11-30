Natascha Kampusch und Yvonne Widler im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 32: Natascha Kampusch und Yvonne Widler im Interview bei Milborn
32 Min.Folge vom 30.11.2022
Natascha Kampusch spricht bei Corinna Milborn darüber, wie sie es geschafft hat, trotz ihrer Entführung stark zu bleiben. Die Journalistin und Autorin Yvonne Widler erklärt, mit welchen Strategien Täter versuchen, ihren Opfern genau dieses Selbstbewusstsein zu nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4