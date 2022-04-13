Anschober und Lackner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 15: Anschober und Lackner im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 13.04.2022
Bei "Milborn" sind der ehemalige Gesundheitsminister Rudolph Anschober sowie der Journalist und Autor Herbert Lackner zu Gast. Sie sprechen mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Corona-Pandemie und die Wissenschaftsfeindlichkeit im Land.
