Mädchen gegen Jungs / Eine Mama zu vielJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 24: Mädchen gegen Jungs / Eine Mama zu viel
Lukes Freunde Finn und Ben sind davon überzeugt, dass Lola und ihre Freundinnen totale Nieten im Basketball sind – weil sie Mädchen sind. Also fordert Lola die Jungs zu einem Spiel am Nachmittag heraus, dann werden sie schon sehen, wer hier besser Basketball spielt. Wirklich toll sind die Mädchen nicht, also trainiert Miss Moon sie mit einem magischen Ball. Doch nach dem Training ist Becky so erschöpft, dass sie ausfällt. Wie kann Lola alleine mit Lucy gegen die Jungs bestehen? Die eitle Monica fragen? Niemals… / Luke ist an seinem Geburtstag traurig, weil seine Mama nicht da ist. Um ihn zu trösten, lässt Miss Moon ein Foto seiner Mutter lebendig werden. Aber das genügt Luke nicht und Luke lässt die Ersatz-Mama mit Hilfe aus Miss Moons Zauberbeutels aus dem Foto steigen. Die Ersatz-Mama macht aber nur Unsinn und als dann auch noch die echte Lady Pop auftaucht, hat Miss Moon alle Hände voll zu tun, um die Situation wieder in den Griff zu kriegen, damit die identischen Damen nicht aufeinander treffen.
