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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Ein maritimes Geheimnis

Staffel 2Folge 1vom 01.04.2026
Ein maritimes Geheimnis

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 1: Ein maritimes Geheimnis

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Nach ihrer abenteuerlichen Reise zum Mittelpunkt der Erde sind Willy und seine Freunde endlich wieder zurück in London. Während Rigodon und Tico die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses genießen, erhält Willy bereits den nächsten Auftrag: Auf einer Expedition, die von der amerikanischen Regierung organisiert wird, soll er mysteriöse Angriffe auf den internationalen Schiffsverkehr aufklären.

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