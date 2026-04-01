Ein maritimes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 1: Ein maritimes Geheimnis
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Nach ihrer abenteuerlichen Reise zum Mittelpunkt der Erde sind Willy und seine Freunde endlich wieder zurück in London. Während Rigodon und Tico die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses genießen, erhält Willy bereits den nächsten Auftrag: Auf einer Expedition, die von der amerikanischen Regierung organisiert wird, soll er mysteriöse Angriffe auf den internationalen Schiffsverkehr aufklären.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL