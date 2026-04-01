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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Kampf gegen einen Riesen

Staffel 2Folge 12vom 01.04.2026
Kampf gegen einen Riesen

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 12: Kampf gegen einen Riesen

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Nautilus verlässt den Südpol und steuert wärmere Gewässer an. In den Tiefen des Ozeans trifft das U-Boot auf einen riesigen Oktopus, der das Gefährt fest mit seinen Tentakeln umschließt. Kapitän Nemo steuert die Oberfläche an, um das Tier wieder loszuwerden.

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