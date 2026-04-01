Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Ein Spaziergang unter Wasser

DeAPlanetaStaffel 2Folge 8vom 01.04.2026
Ein Spaziergang unter Wasser

Ein Spaziergang unter WasserJetzt kostenlos streamen

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 8: Ein Spaziergang unter Wasser

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy besteht auf einem Gespräch mit Kapitän Nemo. Er händigt ihm die gestohlenen Goldbarren aus und schwört, den eigentlichen Dieb ausfindig zu machen. Anschließend lädt der Kapitän Willy und seine Freunde zu einem Spaziergang auf dem Meeresgrund ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
DeAPlaneta
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Alle 2 Staffeln und Folgen