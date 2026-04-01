Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 4: Auf hoher See
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde sind bereits seit zwei Monaten an Bord der Abraham Lincoln und haben bisher keine Beweise für die Existenz des Seeungeheuers gefunden. Da das Wasser und der Proviant knapp werden, halten sie an einer kleinen Insel an, um ihre Vorräte aufzufüllen.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL