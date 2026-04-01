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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Auf hoher See

DeAPlanetaStaffel 2Folge 4vom 01.04.2026
Auf hoher See

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 4: Auf hoher See

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde sind bereits seit zwei Monaten an Bord der Abraham Lincoln und haben bisher keine Beweise für die Existenz des Seeungeheuers gefunden. Da das Wasser und der Proviant knapp werden, halten sie an einer kleinen Insel an, um ihre Vorräte aufzufüllen.

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