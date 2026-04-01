Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 10: Die Perlentaucher
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und die anderen sind bereits seit drei Monaten an Bord der Nautilus, und Kapitän Nemo deutet an, dass er sie nie wieder gehen lassen will, um das Geheimnis seines U-Bootes weiterhin zu bewahren. In Ceylon angekommen, machen sie einen Ausflug, um die Arbeit der Perlentaucher zu begutachten.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL