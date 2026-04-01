Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 7: Das Gefängnis im Meer
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde werden noch immer an Bord der Nautilus gefangen gehalten. Kapitän Nemo führt die Gruppe durch sein U-Boot, und Tico und Rigodon werden zum Küchendienst verpflichtet. Währenddessen macht sich ein Crewmitglied an Nemos Goldbarren zu schaffen und will den Diebstahl Willy Fog in die Schuhe schieben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL