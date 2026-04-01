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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Alte Freunde

DeAPlanetaStaffel 2Folge 2vom 01.04.2026
Alte Freunde

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 2: Alte Freunde

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde stechen in See, um das Rätsel um das Seeungeheuer zu erforschen. Auf ihrer Überfahrt nach New York treffen sie einen alten Bekannten an Bord ihres Schiffes: Akita, den Zirkusbesitzer, der mit seiner Verlobten Marlene unterwegs ist.

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