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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Am Südpol

Staffel 2Folge 11vom 01.04.2026
Am Südpol

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 11: Am Südpol

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Von London aus wird ein Suchtrupp nach Willy und den anderen entsandt. An Bord der Nautilus versucht Ned weiterhin, einen Fluchtplan in die Tat umzusetzen, der jedoch von einem Sturm vereitelt wird. Kapitän Nemo bietet der Gruppe die Möglichkeit, die versunkene Stadt Atlantis zu erkunden, und später nimmt das U-Boot Kurs auf den Südpol und wird von einem Kriegsschiff angegriffen.

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