Mr. Monk und das AttentatJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 1: Mr. Monk und das Attentat
76 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der wohlhabende Geschäftsmann Warren St. Claire kandidiert für das Bürgermeisteramt. Sein Wahlkampfmanager ist der zwielichtige, aber geniale Gavin Lloyd. Kurz darauf wird ein Attentatsversuch auf St. Claire verübt, bei dem ein Leibwächter getötet wird. Der Bürgermeister will unbedingt den Besten für die Ermittlungen haben: Monk. Doch die Theorien von Monk sind zu absurd und ecken an ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH