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Monk

Mr. Monk und Monica

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 01.06.2026
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Monk

Folge 7: Mr. Monk und Monica

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der Anwalt Lou Pratt und seine Assistentin werden abends in ihrem Büro ermordet. Die Spur führt Monk und das Team zu Grayson, einem unzufriedenen Mandanten des Anwalts. Als auch noch Grayson ermordet wird, fällt Stottlemeyers Verdacht auf dessen Nachbarin Monica. Die hübsche Blondine erinnert Monk an seine verstorbene Frau Trudy, und schon bald verliebt er sich in sie. Und auch Monica findet Gefallen an Monk ...

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