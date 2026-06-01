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Monk

Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 01.06.2026
Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen

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Folge 6: Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der Milliardär Sidney Teal wird bei einem Straßendiebstahl von dem Polizisten Archie Modine in Notwehr erschossen. An sich scheint der Fall einfach, doch Captain Stottlemeyer möchte angesichts der Prominenz des Opfers keinen Fehler machen und bittet Monk daher wieder einmal um Hilfe. Doch der hat momentan eigentlich ganz andere Sorgen. Dennoch macht er sich an die Recherche ...

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