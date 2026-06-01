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Monk

Mr. Monk und Willie Nelson

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 01.06.2026
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Folge 11: Mr. Monk und Willie Nelson

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Als Willie Nelsons Manager ermordet wird, gerät der berühmte Country-Sänger höchstpersönlich unter Verdacht. Die einzige Zeugin des Falls ist blind, und behauptet, Nelson an seiner Stimme identifizieren zu können. Zum Glück ist Monk ein großer Fan des Stars und setzt alles daran, dessen Unschuld zu beweisen. Da sich Captain Stottlemeyer einen Arm gebrochen hat, übernimmt zunächst der vollkommen überforderte Lieutenant Disher die Leitung des Falls ...

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