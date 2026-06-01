Mr. Monk und Willie NelsonJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 11: Mr. Monk und Willie Nelson
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Als Willie Nelsons Manager ermordet wird, gerät der berühmte Country-Sänger höchstpersönlich unter Verdacht. Die einzige Zeugin des Falls ist blind, und behauptet, Nelson an seiner Stimme identifizieren zu können. Zum Glück ist Monk ein großer Fan des Stars und setzt alles daran, dessen Unschuld zu beweisen. Da sich Captain Stottlemeyer einen Arm gebrochen hat, übernimmt zunächst der vollkommen überforderte Lieutenant Disher die Leitung des Falls ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH