Mr. Monk gegen die QualleJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 3: Mr. Monk gegen die Qualle
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Eine Richterin wird in ihrem Haus erschlagen, doch zuvor kann sie noch den Notruf auslösen und sogar den Namen ihres Mörders mitteilen: Dale Biederbeck. Aber Captain Stottlemeyer und seine Leute haben dennoch ein Problem, denn der angebliche Mörder Dale Biederbeck ist so dick, dass er seit Jahren sein Bett nicht mehr verlassen hat. Somit scheidet er als Mörder aus. Doch auch einer Zeugin ist ein extrem fettleibiger Mann aufgefallen. Ein neuer Fall für den cleveren Monk ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH