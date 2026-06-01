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Monk

Mr. Monk macht Urlaub

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 01.06.2026
Mr. Monk macht Urlaub

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Monk

Folge 9: Mr. Monk macht Urlaub

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Monk, Sharona und Benjy machen gemeinsam Urlaub in einem Strandressort. Durch Zufall beobachtet Benjy einen Mord. Da es weder eine Leiche noch Spuren gibt, glauben alle, Benjy hätte sich den Mord nur ausgedacht. Nur Monk ist davon überzeugt, dass Benjy die Wahrheit sagt. Gemeinsam mit der Sicherheitschefin des Hotels macht er sich auf die Suche nach der Leiche und dem Mörder ...

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