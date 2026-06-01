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Monk

Mr. Monk und das Erdbeben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 01.06.2026
Mr. Monk und das Erdbeben

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Monk

Folge 10: Mr. Monk und das Erdbeben

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Bei einem Erdbeben kommt ein Bekannter Sharonas ums Leben. Monk, der durch das Erdbeben vollkommen traumatisiert ist und sich nicht mehr richtig artikulieren kann, begleitet Sharona zur Witwe des Verstorbenen. Monk wird schnell klar, dass Sharonas Bekannter ermordet wurde - und findet im Nu seine Sprache wieder. Sharona, deren Wohnung durch das Beben verwüstet wurde, muss unterdessen gemeinsam mit Benjy bei ihrer Schwester einziehen ...

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