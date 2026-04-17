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Mord im Dorf

Tot in der Pferderbox und die unbekannte Erbin

Kabel EinsStaffel 1Folge 12vom 17.04.2026
Tot in der Pferderbox und die unbekannte Erbin

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Mord im Dorf

Folge 12: Tot in der Pferderbox und die unbekannte Erbin

25 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Elsbeth B., die Besitzerin eines Pferdehofs verschwindet plötzlich spurlos. Bekannt für ihre Eigensinnigkeit bewirtschaftet die Eigenbrödlerin den relativ großen und alten Hof allein. Ein Nachbar, der immer wieder sporadisch bei der älteren Frau vorbeischaut, bemerkt als Erster ihr Verschwinden. Schnell kursieren verschiedenen Gerüchte über Elsbeth, bis eine vermeintlich neue Besitzerin auftaucht.

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