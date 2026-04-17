Tot in der Pferderbox und die unbekannte ErbinJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 12: Tot in der Pferderbox und die unbekannte Erbin
25 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Elsbeth B., die Besitzerin eines Pferdehofs verschwindet plötzlich spurlos. Bekannt für ihre Eigensinnigkeit bewirtschaftet die Eigenbrödlerin den relativ großen und alten Hof allein. Ein Nachbar, der immer wieder sporadisch bei der älteren Frau vorbeischaut, bemerkt als Erster ihr Verschwinden. Schnell kursieren verschiedenen Gerüchte über Elsbeth, bis eine vermeintlich neue Besitzerin auftaucht.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins