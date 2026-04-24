Mord im Dorf
Folge 15: Mörderische Neugier
28 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Zinnowitz – ein idyllischer Badeort an der Ostsee. Doch am 18. März 2019 wird die 18-jährige Maria K. blutüberströmt in ihrer Wohnung gefunden. 35 Stich- und Schnittwunden, keine Einbruchspuren, kein Handy, keine Tatwaffe. Die Ermittler:innen suchen im Freundeskreis, in der Familie, bei Internetbekanntschaften – niemand scheint ein Motiv zu haben. Bis verdächtige Handy-Daten zwei junge Männer aus ihrem engsten Umfeld ins Visier rücken. Das Motiv? Erschüttert ein ganzes Dorf.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins