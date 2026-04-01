Die Mordserie in SontheimJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 14: Die Mordserie in Sontheim
29 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Sontheim, Juni 2025: Ein Schädel im Garten. 2008 wurde der Besitzer bereits kopflos gefunden. 2019 verschwindet Hermann W. Ein merkwürdiger Brief. Verdächtige Männer. Blutspuren. Wie hängen diese Fälle zusammen?
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins