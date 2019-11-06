Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Wüste der Verdammnis
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Bald werden die Auswirkungen des Levels Fidelity niederschmettern und ein digitaler Sandsturm wird schließlich die Welt umhüllen. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen ein weiteres Mal als MP4ORCE in das Spiel eingreifen.
Genre:Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment