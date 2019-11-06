Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Wüste der Verdammnis

Folge 12: Wüste der Verdammnis

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Bald werden die Auswirkungen des Levels Fidelity niederschmettern und ein digitaler Sandsturm wird schließlich die Welt umhüllen. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen ein weiteres Mal als MP4ORCE in das Spiel eingreifen.

